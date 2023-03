Enorme incendio in Spagna: interviene l’Unità militare d’emergenza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un incendio forestale di grosse dimensioni è divampato nella provincia di Castellón de la Plana, nell’est della Spagna. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo. Per precauzione, data la vicinanza delle fiamme, è stata ordinata l’evacuazione di alcune piccole località della zona interessata, situata in prossimità di Villanueva de Viver e a cavallo delle province di Castellón (Comunità Valenciana) e Teruel (Aragona). Si tratta di piccoli paesini in cui sono iscritte come residenti poche centinaia di persone.

Autorità e servizi d’emergenza spagnoli sono impegnati nel tentativo di contenere il vasto incendio. Al fine di controllare le fiamme, è stato richiesto l’intervento dell’Unità militare d’emergenza.

Spagna, le terrificanti immagini dell'incendio a Villanueva de Viver

Incendio di grosse dimensioni a Villanueva de Viver

Foto







/