Incidente aereo a Guidonia: oggi le esequie di Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello

Si terranno oggi, venerdì 10 marzo, alle ore 16 nella Parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, a Guidonia, i funerali degli Ufficiali piloti Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, tragicamente scomparsi nell’incidente aereo avvenuto nella tarda mattinata di martedì 7 marzo, mentre erano ai comandi dei velivoli U-208A, nell’ambito di una missione di addestramento nei pressi della base aerea del 60° Stormo, a Guidonia.

Alla cerimonia funebre, officiata dall’Ordinario Militare per l’Italia S.E.R. Monsignor Santo Marcianò, saranno presenti autorità militari, civili e religiose, che si stringeranno insieme al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ai familiari ed ai colleghi per l’ultimo saluto ai giovani piloti.

In segno di profondo rispetto, di lutto e vicinanza ai familiari dei due Ufficiali, oggi le Bandiere di tutte le basi dell’Aeronautica Militare saranno a mezz’asta.

Non è possibile al momento formulare alcuna ipotesi in merito alle cause dell’incidente. Saranno le inchieste della Procura di Tivoli e della commissione di sicurezza del volo istituita come da prassi dall’Aeronautica Militare a raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni utili a stabilire la dinamica dei fatti.