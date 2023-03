Incontro Putin-Xi Jinping: “più collaborazione su commercio ed energia”

MeteoWeb

Tra il Presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping c’è stato “uno scambio di opinioni franco e sostanzioso”. Lo ha detto lo stesso Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti, dopo due ore di colloqui a porte chiuse al Cremlino, a cui ora sta seguendo una sessione pubblica alla presenza delle delegazioni allargate. I colloqui con il presidente cinese Xi Jinping “in collegamento video lo scorso dicembre” hanno portato alla “preparazione di due documenti importanti per i colloqui in corso”, ha detto Vladimir Putin durante i colloqui. “Intendo la dichiarazione congiunta sull’approfondimento delle relazioni russo-cinesi di partenariato globale e l’interazione strategica che entra in una nuova era”, ha detto Putin, aggiungendo che il secondo documento era una dichiarazione congiunta su un piano per lo sviluppo di aree chiave della cooperazione economica russo-cinese fino al 2030.

Xi Jinping ha affermato, durante un incontro con il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin, che la Cina è pronta a espandere la cooperazione con la Russia nei settori del commercio, degli investimenti, della catena di approvvigionamento, dei grandi progetti, dell’energia e dell’alta tecnologia. Lo riporta l’agenzia cinese Xinhua. Xi ha aggiunto che Cina e Russia sono reciprocamente i maggiori vicini e partner strategici e che lo sviluppo dei legami Cina-Russia è conforme alla logica storica delle relazioni bilaterali e agli interessi fondamentali dei loro popoli.

Putin: “Russia e Cina svilupperanno la rotta artica”

Russia e Cina sono pronte a creare un organismo di lavoro congiunto per sviluppare la rotta settentrionale artica: lo ha detto il Presidente russo Vladimir Putin durante l’incontro con il Presidente cinese Xi Jinping. “Consideriamo promettente la cooperazione con i partner cinesi nello sviluppo del potenziale di transito della rotta artica. Siamo pronti a creare un organismo di lavoro congiunto per lo sviluppo della rotta settentrionale“, ha osservato Putin, secondo l’agenzia russa Interfax.

Putin: “la Russia può soddisfare il fabbisogno energetico della Cina”

Russia e Cina hanno concordato i principali parametri dell’accordo per la costruzione del gasdotto ‘Forza della Siberia 2’, ha affermato Putin. “Praticamente tutti i parametri di questo accordo sono stati concordati. Si tratta di 50 miliardi di metri cubi di gas”, ha detto Putin, osservando che le aziende russe sono pronte a soddisfare la crescente domanda dell’economia cinese per le risorse energetiche. ”La Russia è in grado di soddisfare il crescente fabbisogno della Cina. Il volume totale delle forniture di gas entro il 2030 sarà di almeno 98 miliardi di metri cubi. Più 100 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto (l’obiettivo della produzione di GNL in Russia entro il 2030 è di 100 milioni di tonnellate, ndr)”, ha detto Putin, annunciando ”l’espansione della cooperazione energetica tra Russia e Cina” e affermando che, ‘‘unendo il loro potenziale”, i due Paesi possono diventare ‘‘leader nell’intelligenza artificiale”.

Xi a Putin: “la nostra cooperazione si espande costantemente”

“La portata dei settori della nostra cooperazione si espande costantemente. In precedenza, abbiamo ottenuto risultati notevoli e l’ulteriore sviluppo della cooperazione viene attuato con successo“: così il presidente cinese Xi dopo due ore di colloquio con Putin, secondo quanto riporta la Tass. Le relazioni tra la Cina e la Russia dimostrano “una sana dinamica di sviluppo“. Xi Jinping ha affermato che è pronto a lavorare con Putin per fare piani per legami bilaterali e di cooperazione che promuovano lo sviluppo e la rivitalizzazione dei due Paesi. Lo riporta l’agenzia cinese Xinhua.

“So che la Russia sta rapidamente implementando gli obiettivi di sviluppo nazionale per il 2030. Propongo di rafforzare il coordinamento e l’interazione al fine di ottenere ulteriori benefici dalla cooperazione pratica”, ha spiegato il Presidente cinese. Rivolgendosi a Putin, ha affermato: “sono pronto a delineare insieme a lei un piano per lo sviluppo delle relazioni bilaterali e cooperazione pratica nell’interesse della prosperità e del rinnovamento di Cina e Russia”. Il leader cinese ha detto ancora che tra Russia e Cina sta crescendo la cooperazione in ambito commerciale, economico, degli investimenti, energetico, culturale. Cina e Russia “devono incoraggiare lo sviluppo concomitante del commercio e la cooperazione economica sia in termini di quantità che qualità, facilitare la liberalizzazione del commercio e gli investimenti, sostenere la sicurezza e la stabilità delle catene di produzione e rifornimento”, ha detto il Presidente cinese durante il suo incontro oggi a Mosca con il Premier russo Mikhail Mishustin.

Putin e Xi firmano accordi sulla cooperazione economica

Putin e Xi Jinping hanno firmato oggi al Cremlino due dichiarazioni congiunte. Come ha riferito l’agenzia di stampa “Tass”, la prima dichiarazione riguarda l’approfondimento delle relazioni di partenariato globale e l’interazione strategica tra la Federazione Russa e la Cina. Il secondo documento firmato dai due leader riguarda il piano per lo sviluppo delle aree prioritarie della cooperazione economica russo-cinese fino al 2030. In totale, a seguito della visita del Presidente cinese, si prevede di firmare più di dieci documenti sullo sviluppo della cooperazione tra Mosca e Pechino in diverse aree.