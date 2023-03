Ingenuity continua a volteggiare su Marte: 48° volo extraterrestre per il piccolo elicottero

MeteoWeb

Martedì 21 marzo il drone-elicottero Ingenuity della NASA ha effettuato il suo 48° volo extraterrestre: si è librato sul paesaggio marziano a un’altitudine massima di circa 12 metri, osservando potenziali obiettivi scientifici che potrebbero essere studiati dal suo partner robotico, il rover Perseverance.

Ingenuity ha viaggiato a una velocità massima di 16,7 km/h durante il volo di martedì, che ha coperto una distanza orizzontale di circa 400 metri ed è durato quasi 150 secondi, secondo il registro di volo della missione.

Dal primo volo ai futuri traguardi

Il piccolo elicottero, che nell’aprile 2021 è diventato il primo veicolo a spiccare il volo nei cieli di un mondo alieno, è ora sulla buona strada per raggiungere il traguardo del 50° volo.

Ingenuity è atterrato sulla superficie marziana con Perseverance il 18 febbraio 2021. Tuttavia, l’elicottero, che pesa meno di 1,8 kg, non ha potuto innalzarsi subito nei cieli marziani: ha dovuto aspettare che Perseverance lo portasse in un “aeroporto” adatto. Il rover ha raggiunto un tale sito nell’aprile di quell’anno, che gli scienziati della NASA hanno chiamato “Wright Brothers Field” in onore dei pionieri dell’aviazione Orville e Wilbur Wright, a cui è attribuito il merito di aver effettuato il primo volo controllato e sostenuto qui sulla Terra il 17 dicembre 1903.

Nel suo 58° giorno terrestre sul Pianeta Rosso, Ingenuity ha fatto il suo debutto con un volo autoalimentato e autocontrollato. Durante quella missione, Ingenuity è salito a un’altitudine di soli 3 metri, rimanendo in alto nella sottile atmosfera marziana per quasi 40 secondi ma non viaggiando orizzontalmente, atterrando invece nello stesso punto da cui era decollato.

Solo 3 giorni dopo, il 22 aprile 2021, l’elicottero ha effettuato il suo 2° volo e il suo 1° viaggio orizzontale, volando per 4 metri a un’altitudine di 5 metri e rimanendo in volo per circa 52 secondi.

A partire dal suo volo più recente, Ingenuity ha percorso un totale di circa 11mila metri attraverso il paesaggio marziano, secondo il registro di volo. Il drone-elicottero ha raggiunto un’altitudine massima di 14 metri e ha raggiunto una velocità massima di circa 21,6 km/h. Il suo tempo totale in volo è di circa 84 minuti.

Il volo su Marte

Raggiungere tali imprese sul Pianeta Rosso non è così facile come sembra: non solo Ingenuity doveva essere progettato per essere leggero ma abbastanza forte da resistere alle dure condizioni di Marte, ma doveva anche avere abbastanza potenza per decollare nell’atmosfera marziana, che è spessa solo l’1% di quella terrestre. Questa potenza è fornita dalle lame controrotanti di Ingenuity che ruotano a circa 2.500 giri al minuto (RPM). Per rendere l’idea, le pale di un elicottero medio sulla Terra girano a 400-500 RPM.

A caccia di vita nel Cratere Jezero

Ingenuity e Perseverance stanno esplorando un’area di Marte nota come Cratere Jezero, una regione in cui è presente un antico letto di lago e un delta fluviale che circa 3,5 miliardi di anni fa conteneva molta acqua liquida. La NASA ha scelto Jezero per la missione di Perseverance principalmente a causa del potenziale di vita passata del cratere.