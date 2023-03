Inquinamento dell’aria elevato a Milano: alti livelli di Pm 2.5

MeteoWeb

Inquinamento dell’aria elevato a Milano in questi giorni di metà marzo. Per i giorni 18, 19, 20, 21 e 22 marzo, la mappa di Arpa Lombardia mostra livelli elevatissimi di Pm 2.5, tra i tipi di polveri sottili più dannosi. Secondo l’Oms, il livello giornaliero di concentrazione di Pm 2.5 non dovrebbe superare nella media i 15 µg/m³. Nella giornata di oggi, la concentrazione media è tra 25 e 50 µg/m³. Ieri, martedì 21 marzo, anche i livelli di Pm 10 erano elevati: tra 50 e 100 µg/m³ nell’area metropolitana, mentre secondo l’Oms la media giornaliera non dovrebbe superare i 45 µg/m³.

Questa mattina il sito IQAir riportava la città di Milano tra le prime 10 più inquinate al mondo, classifica aggiornata alle 15 con la 26esima posizione.