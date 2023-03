Ynys Enlli, l’isola gallese diventa santuario delle stelle

MeteoWeb

Quando la notte scende su Ynys Enlli, pianeti e stelle cadenti punteggiano il cielo e l’aurora boreale colora il mare di verde e rosso. Uno spettacolo che è valso a questa piccola isola gallese un riconoscimento internazionale. Ynys Enlli è diventata infatti il primo ‘santuario del cielo scuro’ in Europa, un’onorificenza assegnata a soli 17 luoghi al mondo per il loro bassissimo inquinamento luminoso, che permette di osservare le stelle in condizioni eccezionali.

Isola Ynys Enlli

L’isola si aggiunge agli atolli del Pacifico meridionale e all’Osservatorio Gabriela Mistral in Cile. A tre chilometri dalla costa gallese, l’unica luce umana proviene dal debole bagliore di Dublino, la capitale irlandese, in lontananza. Il riconoscimento è motivo di orgoglio per i due residenti permanenti dell’isola, che hanno la testa tra le stelle. Mari Huws e il suo compagno Emyr Owen, 30enni, sono i custodi da quattro anni. “Siamo felicissimi, è importante per l’isola”, dice Mari Huws, che ha promosso la candidatura. Sulla terraferma, gli abitanti della vicina penisola di Llyn nel Galles settentrionale, a quattro ore di macchina da Cardiff, sanno da tempo quanto sia speciale il loro cielo. E ora hanno un modo per dirlo al mondo. Nella città di Pwllheli, il negozio di attrezzature per esterni è fornitissimo di telescopi.

“Ora che il segreto è stato svelato, la gente vuole saperne di più”, dice Caroline Jones, fiduciaria del Bardsey Island Trust, che gestisce il sito. Tanto che ha dovuto utilizzare risposte standardizzate per far fronte all’afflusso di e-mail da parte degli appassionati di astronomia. Gli astronomi dilettanti si sono installati sul punto più alto dell’isola per avvicinarsi il più possibile al cielo. Con l’aumento dell’inquinamento luminoso nelle città di tutto il mondo, i cieli limpidi stanno diventando sempre più rari e ricercati. Ma è improbabile che i turisti invadano Ynys Enlli. Il numero di visitatori è limitato sull’isola, che è grande circa la metà del Central Park di New York, e gli alloggi sono già pieni per la stagione.

Inquinamento luminoso al minimo

Lo stato dell’isola è in costante revisione, quindi i guardiani fanno del loro meglio per mantenere l’inquinamento luminoso al minimo. Utilizzano sensori per spegnere le luci durante il giorno e il faro è dotato di led rossi per ridurre al minimo le interferenze. Una volta al mese, quando la luna è nuova, Mari Huws si sveglia nel cuore della notte per misurare la qualità del cielo notturno con un dispositivo speciale.

Il Galles ha molte altre riserve di questo tipo. Ma il severo statuto dell’isola pone maggiore enfasi sulla protezione a lungo termine ed è essenziale per il suo mantenimento. L’ente che assegna il riconoscimento incoraggia le persone che si trovano sulla costa a utilizzare luci di colore caldo per evitare di disturbare l’oscurità. Condividendo le notizie sul cielo dell’isola, “possiamo proteggere qualcosa che è fragile e ha un valore reale per il futuro”, dice Mari Huws. “Quando il cielo è abbastanza buio, si può vedere l’intero universo sopra di noi”.