Isole e grandi ghiacciai: la Costa di Graham, in Antartide, vista dallo Spazio | FOTO

Il paesaggio ghiacciato della Costa di Graham, che si trova sul lato occidentale della penisola Antartica, è mostrato in questa immagine Copernicus Sentinel-2 acquisita a dicembre 2022.

Ciascun satellite Copernicus Sentinel-2 trasporta una fotocamera ad alta risoluzione che acquisisce immagini della superficie terrestre. Mentre ci sono molti vantaggi nell’impiego di questo tipo di strumento ottico, questi satelliti non possono acquisire immagini significative in condizioni di buio o quando è molto nuvoloso. Tuttavia, l’ampia impronta al suolo di Sentinel-2 e i suoi frequenti tempi di rivisitazione aumentano la possibilità di acquisizioni quando le nuvole di diradano, come vediamo in questa immagine.