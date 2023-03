La Fondazione della Sostenibilità digitale indaga sulla percezione del cambiamento climatico nei giovani

MeteoWeb

Sostenibilità e digitalizzazione sono due dei più importanti driver di crescita economica e sociale dei prossimi anni, ma 3 giovani su 10 ancora non ritengono che la tecnologia possa aiutare nella lotta al cambiamento climatico.

“Secondo i dati dell’Osservatorio della Fondazione per la Sostenibilità Digitale elaborati in occasione del lancio del Premio Tesi “Digital Sustainability Award” ideato e realizzato dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale insieme al Gruppo EHT, la pandemia e il conflitto ucraino hanno contribuito ad allontanare nei giovani la percezione che sia prioritario sviluppare il rapporto tra tecnologia e sostenibilità. L’80% dei ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 24 anni dichiara che la tecnologia rappresenti una grande opportunità per l’essere umano, ma il 55% degli stessi – a domanda specifica – condivide il fatto che essa sia anche fonte di diseguaglianze, perdita di posti di lavoro, ingiustizia sociale.” – ha dichiarato Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.

I sondaggi sulla sostenibilità digitale

Dall’analisi risulta evidente come l’emergenza climatica non sia percepita come tale da più del 27% dei ragazzi tra i 18 ed i 24 anni. Percentuale che scende al 22% nella fascia compresa tra i 25 ed i 30 anni, per tornare al 30% dei trenta-trentacinquenni. I più giovani, quindi, preoccupati per emergenze che stanno avendo forti impatti sulla loro vita quotidiana, sono meno sensibili di quanto si pensi sui temi della sostenibilità e della trasformazione digitale per lo sviluppo sostenibile.

Una tendenza preoccupante che ha spinto la Fondazione per la Sostenibilità Digitale, la prima Fondazione di ricerca riconosciuta in Italia dedicata ad approfondire i temi della sostenibilità digitale nei suoi impatti economico, sociale ed ambientale a rinnovare il suo impegno su questo tema lanciando – in partnership con il Gruppo EHT, aggregatore di imprese innovative con oltre 60 aziende in tutta Italia – il “Digital Sustainability Award”, un percorso di student engagement nelle Università italiane realizzato dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale e promosso da EHT, che prevede un roadshow sul territorio ed un premio per le migliori tesi che approfondiscano la relazione tra tecnologia e sostenibilità.

Gli obiettivi del progetto

Obiettivo del progetto è quello di promuovere negli studenti universitari che si affacciano al mondo del lavoro la cultura della sostenibilità digitale, consistente nella capacità di guardare alla tecnologia digitale come leva di sviluppo sostenibile e nei criteri di sostenibilità come elementi di indirizzo per lo sviluppo tecnologico, sia per quanto riguarda l’aspetto ambientale che per quelli economico e sociale.

Attraverso il Digital Sustainability Award si intende identificare e costituire la community degli studenti interessati a questo tema, come primo passo per sviluppare progetti di sensibilizzazione su questi argomenti, così da contribuire a formare nei giovani talenti italiani quelle competenze necessarie per affrontare le sfide indirizzate da Horizon 2030.

“Ingaggiare e trattenere nel nostro Paese giovani di talento – afferma Emanuele Spampinato, Presidente del Gruppo EHT – è fondamentale per il futuro di un settore d’eccellenza italiano come quello legato all’innovazione, ma non solo. Con questo progetto che portiamo avanti come partner della Fondazione per la Sostenibilità Digitale il mondo dell’impresa dialoga con quello dell’Università su un tema come la relazione tra tecnologia e sostenibilità che sono e saranno nei prossimi anni le parole chiave di strategie e visioni d’impresa con le quali i ragazzi dovranno confrontarsi“.

La struttura del progetto

Il progetto si basa su due momenti correlati. Sustainability Roadshow: una serie di incontri nelle singole Università italiane nell’ambito dei quali viene illustrato il tema della sostenibilità digitale nei suoi aspetti principali e negli impatti con le diverse discipline scientifiche ed umanistiche. Nelle tappe del roadshow, oltre ai rappresentanti dell’accademia, saranno presenti esponenti del mondo istituzionale e dell’economia (aziende locali) che illustreranno best practice e spiegheranno perché, in concreto, digitalizzazione e sostenibilità rappresentano due chiavi di lettura del futuro.

• Digital Sustanability Award: una giuria composta da docenti universitari, imprenditori e mondo delle Istituzioni premierà i talenti della sostenibilità digitale. Il premio consiste in un riconoscimento economico di 2500,00 euro per le tesi prime classificate nelle diverse categorie, oppure possibilità di svolgere uno stage / un percorso di job shadowing presso EHT e le aziende partner della Fondazione.

Verrànno premiate:

Migliore tesi magistrale, dedicata alla migliore tesi magistrale pervenuta.

Migliore tesi di dottorato, dedicata alla migliore tesi di dottorato pervenuta.

Migliore tesi “Donne ICT”, dedicata alla migliore tesi magistrale o di dottorato in ambito Information & Communication Technology (corsi di laurea in ingegneria, informatica, scienze dell’informazione, data science, ecc) redatta da una donna.

Le Università affiliate

Il progetto partirà nelle prossime settimane in tutte le Università affiliate alla Fondazione per la Sostenibilità Digitale: Università Sapienza, Università di Roma; Università Ca’ Foscari di Venezia; Università di Pavia; Università degli Studi di Firenze; Università degli Studi di Trieste; Università degli studi di Cagliari; Università degli Studi di Palermo; Università degli studi di Perugia; Università di Siena; Università degli studi di Torino; Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Università degli studi di Sassari; Università del Salento per poi estendersi alle altre Università del Paese.