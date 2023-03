Il più grande bacino d’acqua dolce in Cina visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Una nuova eccezionale immagine Copernicus Sentinel-2 mostra il lago Poyang nella provincia dello Jiangxi, in Cina, durante la stagione invernale.

In estate, il lago Poyang è il più grande bacino d’acqua dolce in Cina, ma nella stagione secca si riduce a meno di un terzo delle sue dimensioni precedenti. Come appare chiaramente visibile nell’immagine acquisita il 31 gennaio 2023, le acque che si ritirano lasciano alle spalle un sistema di zone umide e distese fangose, che costituiscono un importante habitat per gli uccelli acquatici migratori.

Quella del Poyang è una delle aree di produzione di riso più importanti della Cina, sebbene gli abitanti locali debbano far fronte a notevoli cambiamenti stagionali del livello dell’acqua, superati da regolari e gravi inondazioni. I satelliti sono stati impiegati per monitorare l’evoluzione del lago, poiché una migliorata conoscenza delle dinamiche annuali del lago può essere di grande aiuto nella mitigazione delle inondazioni.

Questa immagine a falsi-colori combina l’infrarosso con la luce visibile. La combinazione permette una facile identificazione dei bacini idrici, consente di distinguere i vari tipi di colture e di differenziare lo stato della vegetazione. Poiché l’acqua assorbe l’infrarosso, acque poco profonde con un’alta concentrazione di sedimento sono mostrate nelle tonalità del blu, mentre i fiumi appaiono in nero.

Il fiume Gan, visibile nell’angolo in basso a sinistra, scorre verso nord attraverso la città di Nanchang, capitale della provincia dello Jiangxi, fino al lago Poyang.

Il terreno secco esposto nel bacino del lago appare in marrone chiaro. Diversamente, le zone agricole e le foreste si distinguono nelle vibranti tonalità di verde. Nella parte inferiore dell’immagine, un denso sistema di canali alimenta i campi coltivati, che si possono riconoscere come forme rettangolari incastonate all’interno dei canali. Alcuni dei campi appaiono nelle tonalità del blu, fattore che indica che sono impregnati d’acqua.