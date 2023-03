Sisma, Biondi: “Meloni a L’Aquila per l’anniversario del terremoto”

MeteoWeb

“È in valutazione l’ipotesi dell’eventualità che Giorgia Meloni possa prendere parte alle celebrazioni previste per il 14 anniversario del terremoto. Il presidente Meloni è sempre stata molto legata a questa terra”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sulla eventualità che la premier, Giorgia Meloni, tra l’altro deputato di Fdi nel collegio L’Aquila-Teramo, partecipi alle celebrazioni legate al 14/o anniversario del terremoto dell’Aquila, fissate per il 6 prossimo aprile.

“Il legame con il capoluogo e il suo territorio – spiega ancora Biondi, amico personale del premier fin dai trascorsi comuni nei movimenti giovanili – lo dimostrano dagli atti compiuti dal governo in questi mesi, dai 70 milioni previsti nella manovra finanziaria per i bilanci dei Comuni colpiti dal sisma alle semplificazioni sulla ricostruzione pubblica – spiega ancora Biondi, nel 2017 primo sindaco di un capoluogo di regione di Fdi -, passando per il grande apprezzamento formulato a seguito dello stanziamento Cipess da 50 milioni per le scuole del cratere o per l’attenzione mostrata su una questione delicata come quella delle cartelle di riscossione del bollo auto relative agli anni 2009 e 2010, rimasto nascosto a causa dell’inefficienza del centrosinistra”.