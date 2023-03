La “lava” blu: il mistero del vulcano Kawah Ijen

MeteoWeb

Nel cuore dell’Indonesia, all’estremità orientale dell’isola di Giava, sorge la caldera di Ijen, una depressione vulcanica larga 20 chilometri che si è formata più di 50mila anni fa. Al suo interno si sono sviluppati una serie di stratovulcani minori; tra questi, il Kawah Ijen, uno dei crateri storicamente attivi, è noto per la sua incredibile “lava” di colore blu fluorescente.

Questo singolare fenomeno “è dovuto alla combustione di gas solforici che fuoriescono ad alta pressione e temperatura (fino a 600°C) da fratture presenti nel vulcano. Esposto all’ossigeno contenuto nell’aria, lo zolfo brucia rapidamente e in alcuni momenti può condensare e scorrere verso valle creando l’illusione di una “lava” di colore blu. Poiché si tratta in realtà di fiamme e non di lava, l’effetto è visibile solo di notte,” ha spiegato la vulcanologa INGV Lucia Pappalardo, in un approfondimento pubblicato sul blog INGVvulcani. Di giorno, invece, “appare lo spettacolare lago craterico dalle acque turchesi presente nella parte sommitale del vulcano. La bellezza delle sue acque tuttavia non deve trarre in inganno; si tratta infatti del più grande lago acido al mondo. E sono proprio i gas vulcanici a conferire a questa immensa laguna di puro acido i suoi bei riflessi verde smeraldo,” ha proseguito l’esperta.

Kawah Ijen e il lago craterico

“Il lago ha un’estensione di circa un chilometro e un volume di circa 36 milioni di metri cubi, il pH dell’acqua ha un valore di circa 0,5 sulle sponde e 0,13 nella zona più centrale a causa dell’elevata concentrazione di acido solforico e cloridrico, il che indica un valore di acidità molto elevato, in grado di sciogliere i metalli ed estremamente nocivo per gli esseri viventi,” ha sottolineato la vulcanologa INGV.

A Kawah Ijen “l’emissione imponente di gas solforici è anche all’origine dei cospicui depositi di zolfo che caratterizzano le pareti rocciose che circondano il lago craterico. Lo zolfo è un minerale prezioso utilizzato per una vasta gamma di prodotti e processi industriali, dalla produzione di zucchero a quella di fiammiferi, fino a quella dei medicinali; per questo motivo viene estratto dalle miniere prossime al lago vulcanico da oltre 40 anni“.

“L’estrazione avviene manualmente, un lavoro estenuante e pericoloso. Per aumentare l’efficienza, i minatori inseriscono dei tubi metallici nelle fessure della roccia per incanalare le fumarole ricche di gas solforico. Via via che il gas caldo si raffredda all’interno dei tubi, condensa formando zolfo liquido che appare di colore rosso sangue quando è ancora fuso, per poi diventare giallo quando solidifica. Si forma così quello che i minatori chiamano “l’oro del diavolo” per il suo colore giallo limone e perché costituisce un’importante fonte di reddito, ma anche per la pesante contropartita pagata dai minatori indonesiani con danni alla propria salute,” ha evidenziato la studiosa. “Il viaggio dei minatori inizia verso mezzanotte. Si raggiunge la cima del vulcano a circa 2800 m di altezza, per poi scendere per 200 metri all’interno del cratere lungo le ripide pareti del vulcano fino al lago. Qui, sotto l’inquietante luce blu delle fiamme dei gas solforici, lo zolfo viene ridotto in pezzi, caricato in ceste di bambù e trasportato a spalla dai minatori fuori dal cratere. Ogni lavoratore riesce a trasportare fino a 70 kg di zolfo due volte al giorno, il guadagno è infatti proporzionale alla quantità di materiale trasportato“.

Nell’atmosfera irritante e corrosiva del cratere, “i minatori lavorano senza alcuna protezione fatta eccezione per un panno umido usato per coprire naso e bocca. I numerosi turisti che visitano la zona indossano invece maschere antigas, un lusso inaccessibile per i minatori che ancora oggi, come i loro padri, scelgono di asportare lo zolfo a mani nude per non rallentare le operazioni di estrazione“.

Kawah Ijen tra i vulcani più spettacolari e pericolosi della Terra

Kawah Ijen “con la sua iconica lava blu, il bellissimo lago turchese e le miniere di zolfo rimane tra i vulcani più spettacolari e pericolosi della Terra. L’eruzione magmatica più significativa in tempi recenti è avvenuta nel 1817, con una serie di violente esplosioni che sono durate per 33 giorni. Le cronache del tempo riportano che il Sole fu oscurato dall’enorme quantità di cenere vulcanica, le risorse idriche contaminate dai gas acidi e i tetti delle capanne di bambù collassarono per il peso dei frammenti vulcanici. Negli ultimi 300 anni sono inoltre documentate almeno una decina di piccole eruzioni freatiche, che sono circoscritte all’area craterica ma possono rappresentare un serio rischio per chi lavora in prossimità del lago acido e per i turisti,” ha spiegato l’esperta INGV.

“Durante il 2011 – 2012, il vulcano ha dato segni di risveglio testimoniati da sciami sismici percepiti anche dalla popolazione e da un aumento di 12°C della temperatura del lago. In seguito a questi fenomeni il sistema di monitoraggio del vulcano è stato implementato dall’Indonesia’s Center for Volcanology and Geologic Hazards Mitigation (CVGHM) che, dislocato in 77 piccoli osservatori sparsi lungo i 5.000 chilometri dell’arcipelago indonesiano, controlla i suoi 120 vulcani attivi, di cui 75 hanno prodotto eruzioni in tempi storici,” ha concluso la vulcanologa.