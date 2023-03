Libia: ritrovati i barili di uranio “scomparsi”

MeteoWeb

L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha reso noto che i barili di uranio scomparsi sono stati ritrovati “in una località che non dista più di cinque chilometri dal suo deposito, in direzione del confine con il Ciad“. Lo riferisce il quotidiano libico “Al Wasat”, secondo il quale l’annuncio è giunto il giorno dopo che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) aveva denunciato la scomparsa di dieci barili contenenti 2,5 tonnellate di uranio naturale a un sito di stoccaggio in Libia.