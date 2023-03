L’inquinamento da ozono aumenta i ricoveri per infarto e ictus

MeteoWeb

Il superamento dell’ozono al di sopra della soglia fissata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è associata a un aumento ponderale dei ricoveri ospedalieri per infarto, insufficienza cardiaca e ictus. Questi dati sono stati dimostrati da uno studio di recente pubblicato su European Heart Journal.

Anche nei casi in cui la concentrazione di ozono è inferiore alla soglia di guardia stabilita dall’Oms sono connessi a un peggioramento della salute. “Durante questo studio triennale, l’ozono è risultato responsabile di una percentuale crescente di ricoveri per malattie cardiovascolari“, dichiara l’autore Shaowei Wu della Xi’an Jiaotong University in Cina.

Il cambiamento climatico favorisce l’inquinamento da ozono

“Il cambiamento climatico, crea condizioni atmosferiche che favoriscono la formazione di ozono. Questa continuerà ad aumentarne le concentrazioni in molte parti del mondo. I nostri risultati indicano che le persone anziane sono particolarmente vulnerabili agli effetti cardiovascolari negativi dell’ozono. Pertanto, l‘aggravarsi dell’inquinamento da ozono legato ai cambiamenti climatici e il rapido invecchiamento della popolazione globale potrebbero produrre rischi ancora maggiori di malattie cardiovascolari in futuro“.

Lo smog da ozono è da differente dallo strato protettivo che assorbe la maggior parte delle radiazioni ultraviolette del sole. Difatti, l’inquinamento da ozono si forma quando altri tipi di inquinanti (prococati da veicoli, centrali elettriche, caldaie industriali, raffinerie, impianti chimici e di combustione) reagiscono alla luce solare.

L’aumento delle malattie cardiovascolari in Cina negli ultimi anni

I ricercatori hanno analizzato dati sui ricoveri ospedalieri giornalieri per malattie cardiovascolari dal 2015 al 2017 in 70 città cinesi, coprendo circa 258 milioni di persone nelle 70 città, pari a oltre il 18% della popolazione cinese.

Gli studiosi hanno considerato malattie coronariche, ictus e insufficienza cardiaca, angina, infarto acuto, sindrome coronarica acuta, ictus ischemico e emorragico. Ed hanno tenuto conto delle concentrazioni medie massime giornaliere di ozono, e altri inquinanti.

La gravità dell’esposizione all’ozono ambientale

Ci sono stati 6.444.441 ricoveri per malattie cardiovascolari. Si pensi che la concentrazione massima giornaliera media di ozono era di 79,2 µg/m3. Di conseguenza, l’esposizione all’ozono ambientale è stata associata a un aumento dei ricoveri per tutte le malattie cardiovascolari studiate, indipendentemente da altri inquinanti atmosferici.

“Poiché in estate i livelli di ozono possono superare i 200 µg/m3, questi aumenti dei ricoveri – conclude il ricercatore cinese – sarebbero amplificati di oltre 20 volte, superando l‘8% per l’ictus e il 15% per l’infarto miocardico acuto“.