L’Isola di Wrangel è la prima riserva artica naturale

L’isola di Wrangel è la prima riserva artica in Russia, creata per preservare e studiare gli ecosistemi della parte insulare di Chukotka. Consiste nell’isola principale di Wrangel (145 km per 80 km) con l’area acquatica adiacente e una piccola isola Herald nelle vicinanze. Può essere visto sul lato destro dell’immagine della navicella Resurs-P, al confine del ghiaccio primaverile che si scioglie nel Mare di Chukchi.

La riserva ha lo scopo di preservare e studiare gli ecosistemi tipici e unici della parte insulare dell’Artico: durante le ultime ere glaciali, la sua copertura del suolo e la fauna non sono state colpite dal ghiaccio e sono rimaste le stesse di centinaia di migliaia di anni fa, durante il Pleistocene.

Biodiversità sull’isola di Wrangel

Orsi polari e trichechi si riproducono sull’isola. Cinquanta specie di uccelli migratori nidificano sulle rocce e vi è l’unica grande colonia di oche bianche dell’Eurasia. La biodiversità è facilitata dalla lontananza dalla terraferma. A Pevek, l’insediamento più vicino alla riserva è a due ore e mezza in elicottero.

È interessante notare che il 180° meridiano divide l’isola in due parti. Pertanto, si trova contemporaneamente negli emisferi occidentale e orientale.