Lollobrigida: “Stop al cibo sintetico per garantire sicurezza alimentare”

Questo governo “e’ stato votato dai cittadini italiani per garantire la nostra nazione, la nostra Europa, e anche i valori del nostro modello di nutrizione e produzione, e questo stiamo facendo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ospite di “Dritto e rovescio”, su Retequattro, a proposito della decisione del governo sullo stop al cibo sintetico. “Abbiamo preso questa decisione perche’ e’ stata chiesta da tanti”, ha spiegato il ministro: “quasi mezzo milione di cittadini italiani ha sottoscritto una petizione Coldiretti, piu’ di duemila Comuni in Italia hanno votato negli ultimi mesi ordini del giorno che chiedevano un intervento di questa natura, che condannavano l’utilizzo del cibo sintetico per garantire una sicurezza alimentare, e tante Regioni di colore diverso hanno votato lo stesso ordine del giorno”.

E poi, ha aggiunto, “per un principio di precauzione, sancito anche dalle normative europee, che mettono in condizione di normare per garantire ambiente e salute pubblica”. Questi elementi, ha spiegato, hanno spinto il nostro governo “ad agire in tempi rapidissimi, perche’ non e’ vero che la carne sintetica non esiste, e noi vorremmo salvaguardare i nostri cittadini da ogni rischio sulla salute, ma anche la nostra civilta’ e il nostro modello produttivo basato sul rapporto tra uomo terra e lavoro, che ha prodotto cibo per millenni e garantito un modello di sviluppo al quale noi crediamo”