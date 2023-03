Panico sull’aereo, uomo pugnala l’assistente di volo

MeteoWeb

Un uomo del Massachusetts è stato arrestato per aver accoltellato un assistente di volo al collo con un cucchiaio di metallo rotto durante un volo da Los Angeles a Boston, e dopo ha tentato di aprire una porta di uscita di emergenza: la notizia è stata diffusa dal Dipartimento di Giustizia.

L’incidente è avvenuto domenica sera, meno di un’ora prima dell’atterraggio del volo United Airlines, secondo l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts. Francisco Severo Torres, un 33enne di Leominster, Massachusetts, è stato affrontato dai passeggeri e trattenuto prima che il volo atterrasse a Boston, dove Torres è stato arrestato.

Cosa è successo

I procuratori hanno dichiarato che Torres si è presentato lunedì alla corte federale ed è stato trattenuto in vista di un’udienza giovedì. Non è stato subito chiaro se avesse un avvocato che potesse parlare del suo arresto. Nessuno a bordo del volo 2609 è stato ferito gravemente, ha dichiarato un rappresentante della United Airlines alla NBC10 Boston, precisando che il cliente “è stato trattenuto dopo essere diventato un problema di sicurezza” per l’equipaggio dell’aereo e per altri voli.

“Abbiamo tolleranza zero per qualsiasi tipo di violenza sui nostri voli e a questo cliente sarà vietato di volare con United in attesa di un’indagine. Stiamo collaborando con le forze dell’ordine nelle loro indagini”, si legge nel comunicato.

L’incidente è iniziato circa 45 minuti prima dell’atterraggio dell’aereo all’aeroporto internazionale Logan, secondo quanto dichiarato dai procuratori, quando è scattato un allarme nella cabina di pilotaggio che segnalava che una porta tra la prima classe e la classe turistica era stata disattivata, e un assistente di volo ha scoperto che la maniglia della porta era stata spostata di circa un quarto del percorso per essere sbloccata.

La porta è stata messa in sicurezza e il capitano è stato avvisato, poi un altro assistente di volo ha riferito di aver visto Torres vicino alla porta, dicendo di credere che l’avesse manomessa, secondo i procuratori. Quando un assistente di volo si è confrontato con il passeggero sull’accaduto, questi avrebbe chiesto se le telecamere lo avessero ripreso, e il dipendente dell’aereo ha esortato il capitano a far atterrare l’aereo il prima possibile, poiché Torres rappresentava una minaccia per l’aereo.

Poco dopo, Torres si è avvicinato a due assistenti di volo in piedi nel corridoio vicino alla porta e si è scagliato contro uno di loro con un cucchiaio di metallo rotto, colpendolo al collo per tre volte, secondo l’accusa. A quel punto i passeggeri e l’equipaggio hanno affrontato Torres. In seguito, altri passeggeri dell’aereo hanno raccontato agli investigatori che, durante un briefing sulla sicurezza, Torres aveva chiesto a qualcuno di mostrargli su una delle schede di sicurezza dello schienale dove trovare la maniglia della porta di emergenza. Hanno anche riferito di aver visto Torres camminare prima dell’attacco con il cucchiaio rotto, secondo i pubblici ministeri.

Se condannato, Torres rischia fino all’ergastolo, secondo i procuratori. È il secondo incidente che coinvolge aerei United all’aeroporto Logan in due giorni: lunedì mattina, un aereo United che rientrava da un gate a Boston ne ha colpito un altro. Non ci sono indicazioni che gli incidenti siano collegati.