Luci misteriose nei cieli della California: “eravamo scioccati” | VIDEO

MeteoWeb

Gli skywatcher che hanno avuto un po’ di fortuna il giorno di San Patrizio hanno notato uno spettacolo sbalorditivo in California, intorno alle 21:30 ora locale. Jaime Hernandez si trovava a Sacramento venerdì sera per i festeggiamenti ed è stata una delle persone in tutto lo Stato ad assistere allo spettacolo mozzafiato. “Principalmente, eravamo scioccati, ma stupiti di essere riusciti a vederlo,” ha dichiarato Hernandez ad Associated Press. “Nessuno di noi aveva mai visto niente del genere“.

Luci incandescenti sono state avvistate mentre sfrecciavano in cielo, ma non erano collegate a una pioggia di meteoriti o a un asteroide. Secondo Jonathan McDowell, astronomo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, gli oggetti erano pezzi di spazzatura spaziale bruciati mentre rientravano nell’atmosfera terrestre.

Gli esperti ritengono che i detriti provenissero molto probabilmente da un satellite per comunicazioni giapponese lanciato verso la Stazione Spaziale nel 2009, recentemente sganciato, espulso, per creare spazio prezioso per la nuova tecnologia a bordo dell’avamposto spaziale. “Probabilmente è quasi completamente bruciato durante il rientro, ma qualsiasi piccolo detrito sopravvissuto potrebbe avere, a prima vista, raggiunto l’area di Yosemite,” ha affermato McDowell.

California, scie luminose nel cielo di Sacramento