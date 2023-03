Malore a scuola: dichiarata la morte cerebrale del 13enne siciliano

MeteoWeb

Tragedia in Sicilia. È stata dichiarata la morte cerebrale per Cristian Miceli, 13 anni ancora da compiere, che ieri si è accasciato mentre era a scuola, la Karol Wojtyla di Santa Flavia, nel Palermitano. Il ragazzo era sano e non aveva mai avuto problemi di salute. Dopo il malore, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I sanitari del 118, con la Dottoressa Anna Calcaterra, erano riusciti a rianimarlo. Il cuore aveva ripreso a battere, ma un’emorragia cerebrale si è rivelata fatale.

Nella rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo, i medici hanno tentato di tutto per salvare il ragazzo. Dopo una lunga notte, stamattina alle 10 è iniziata l’osservazione, che si è conclusa alle 16: l’encefalogramma è piatto e così è stata dichiarata la morte cerebrale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Bagheria. Bisognerà attendere la valutazione del pm per stabilire se sarà disposta l’autopsia.