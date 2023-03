Maltempo in Alto Adige: oggi pioggia e neve dopo 55 giorni senza precipitazioni | FOTO

MeteoWeb

Una depressione sull’Italia settentrionale ed un fronte freddo stanno determinando condizioni di tempo perturbato in Alto Adige. Dopo 55 giorni senza precipitazioni è ritornato il maltempo: si segnala pioggia a fondovalle e neve in montagna mediamente oltre i 1.600 metri. Qualche fiocco di neve ha fatto la sua comparsa sul valico italo-austriaco di passo del Brennero. Le temperature sono in lieve diminuzione e sui rilievi non si superano i -7°C/-8°C.

I fenomeni tenderanno ad esaurirsi ad iniziare da Ovest. Nel pomeriggio si alterneranno tratti soleggiati ad annuvolamenti accompagnati da locali rovesci. Föhn in rafforzamento in serata.

