Maltempo nel Bacino atlantico: onde alte in Venezuela, vietata la navigazione

L’Istituto Nazionale degli Spazi Acquatici (INEA) del Venezuela ha sospeso la partenza di imbarcazioni da pesca, da diporto e sportive sulle coste dello stato di Anzoátegui (Est) a causa del maltempo nel Bacino atlantico che genera onde alte che si muovono verso il Mar dei Caraibi. L’INEA ha indicato che la sospensione sarà in vigore fino a lunedì 20 marzo, in 4 aree della regione orientale. Ha anche affermato che la misura potrebbe essere estesa.

L’agenzia ha spiegato che la dorsale di alta pressione a Nord delle Grandi Antille che si estende sul Mar dei Caraibi, come nella zona costiera del Paese, genererà cieli sereni con poca nuvolosità e poche possibilità di pioggia. “Tuttavia, contemporaneamente due aree di bassa pressione associate a sistemi frontali nel bacino atlantico stanno generando onde alte e queste si stanno spostando verso il Mar dei Caraibi, passando per le isole delle Grandi e Piccole Antille, rafforzando così le onde nell’area, pertanto si stimano condizioni avverse per la navigazione sicura delle piccole imbarcazioni,” è stato precisato

L’INEA ha indicato che è previsto un aumento dell’intensità dei venti sostenuti da 29 km/h a 37 km/h con punte di 44 km/h, con onde da 1,8 metri a 2 metri di altezza.