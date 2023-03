Allerta Meteo a Napoli, collegamenti marittimi a singhiozzo nel Golfo

MeteoWeb

Disagi per i collegamenti marittimi oggi nel Golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteo marine. Il vento da ponente ha costretto allo stop molte navi veloci sulle tratte tra i porti della terraferma Napoli, Pozzuoli e Sorrento e quelli isolani di Ischia, Procida e Capri. A causa del forte vento è stato temporaneamente sospeso il servizio della Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia con il Monte Faito in un percorso panoramico con vista sull’intero golfo di Napoli.

Da mezzanotte in Campania è in vigore un avviso di allerta meteo per temporali su parte del territorio regionale, in particolare la Penisola sorrentino-amalfitana e la fascia costiera della provincia di Salerno, e per venti forti e mare agitato su tutta la regione. L’allerta resterà in vigore fino alle 21.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: