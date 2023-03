Maltempo: chiusi parchi e cimiteri per forte vento a Cagliari

MeteoWeb

Chiusi temporaneamente i parchi di Bonaria e Tuvixeddu e i cimiteri cittadini a Cagliari. A causa delle condizioni meteo in peggioramento per forti raffiche di vento e con l’obiettivo di preservare la sicurezza e la salute pubblica, in via precauzionale è stata disposta la chiusura immediata del Parco di Bonaria e del sentiero superiore del Parco di Tuvixeddu. Saranno inoltre possibili chiusure localizzate negli altri parchi e giardini cittadini, valutate caso per caso. Chiusi anche tutti i cimiteri cittadini.

