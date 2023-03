Maltempo, forti temporali in Francia: foto incredibile da Grenoble

MeteoWeb

Una violenta sfuriata temporalesca ha colpito la Francia nella notte, scaricando decine di migliaia di fulmini e saette nel suolo transalpino come se fossimo in piena estate. Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, il ritorno del freddo concomitante ad una tempesta oceanica ha determinato forte maltempo nella notte. A Grenoble la webcam della città ha scattato un’incredibile immagine di una saetta che colpisce la città.

Il maltempo ha colpito in modo particolare il Sud della Francia e la Regione alpina: a Grenoble sono caduti 17mm di pioggia, ma spiccano i 52mm di Aix-les-Bains e i 31mm di Annecy. Segnalate anche forti grandinate in gran parte del Paese. Adesso il maltempo si sta spostando sull'Italia, colpendo il nord e in rapida estensione verso il Centro/Sud.