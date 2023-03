Maltempo, gravi danni in Sardegna per il forte vento: i Vigili del Fuoco lavorano senza sosta

MeteoWeb

Continuano da ieri gli interventi per il maltempo nel Nuorese con i Vigili del fuoco impegnati per la messa in sicurezza di strade e abitazioni. tra questi un palo di un ripetitore telefonico è caduto su una vettura in sosta a Nuoro. Per fortuna non ci sono stati feriti. Le squadre di pronto intervento hanno effettuato oltre cinquanta interventi dalla mezzanotte di oggi, tutti legati al forte vento di maestrale che sta soffiando oltre i 100 km/h. Attualmente sono circa quaranta le richieste che stanno interessando in particolare il capoluogo e San Teodoro ma anche Orosei, Tortoli, Lanusei Galtellì e diversi altri comuni.

Sono proseguiti per tutta la notte e vanno avanti senza sosta gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Sassarese e, soprattutto, in Gallura, a causa delle forti raffiche di vento. Un centinaio le segnalazioni giunte alla sala operativa del Comando di Sassari. I distaccamenti di Olbia, Arzachena e Tempio sono principalmente impegnati per la rimozione di tegole, calcinacci e pensiline pericolanti da abitazioni ed attività commerciali. A Padru si è provveduto a mettere in sicurezza un tetto che è stato scoperchiato, mentre nel territorio di Arzachena la copertura di una struttura privata non ha retto al vento, cedendo sopra un’autovettura parcheggiata sotto. Malgrado le numerose richieste di soccorso, non si segnalano feriti.

