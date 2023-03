Maltempo: Guardia Costiera salva velisti in difficoltà nel Salento

MeteoWeb

Il maltempo ha messo in difficoltà due velisti nella notte nei pressi dell’isola di Sant’Andrea, a Gallipoli (Lecce). L’imbarcazione battente bandiera italiana, con due stranieri a bordo, era partita da Taranto diretta a Trieste ed in prossimità dello stesso isolotto a causa del maltempo, e di un non adeguato posizionamento dell’ancora, si è incagliata. In loro soccorso, è arrivata la Guardia Costiera.

Il pronto intervento della Guardia Costiera di Gallipoli ha evitato conseguenze peggiori per i velisti e per l’unità finita sugli scogli, che è stata disincagliata e scortata fino all’ormeggio nel porto di Gallipoli.