Maltempo in Calabria, gravi danni per il forte vento a Gerace | FOTO

L’Amministrazione Comunale della Città di Gerace, storico borgo d’arte della città metropolitana di Reggio Calabria guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, invita l’intera cittadinanza ad attenersi a quanto disposto nell’avviso qui pubblicato con urgenza a seguito di un vortice da tromba d’aria e di una pioggia torrenziale verificatesi nella notte tra il 10 e l’11 marzo che hanno causato notevoli danni sia al patrimonio immobiliare privato sia a quello pubblico.

Numerose sono state le segnalazioni da parte di privati che hanno subìto ingenti danni alle strutture abitative, alle autovetture e agli infissi delle abitazioni, nonché al patrimonio edilizio pubblico e religioso (danni alle coperture dei monumenti e degli edifici religiosi) e alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Gerace, nonché al patrimonio artistico e monumentale.

L’intera Amministrazione, il vicesindaco Rudi Lizzi insieme all’Assessore Salvatore Galluzzo e al personale del Comune, dalle prime ore di sabato 11 marzo sono all’opera per garantire l’incolumità e prevenire eventuali pericoli per i geracesi. Il vicesindaco Lizzi avvisa che è stato attivato il Centro Operativo Comunale per gestire l’emergenza in corso, presso la Sede Comunale, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Gerace, la direzione e il coordinamento dei primi soccorsi e della prima accoglienza alla popolazione a seguito dell’evento vento forte e piogge torrenziali. Si è proceduto all’attivazione delle seguenti Funzioni di Supporto presso la Sala Operativa Comunale del COC:

unità di Coordinamento, Tecnica e di Valutazione (ruolo assegnato al Settore Tecnico Manutentivo Vigilanza e Protezione Civile);

assistenza alla Persona, Scuole (ruolo assegnato al Settore Ammnistrativo);

logistica (ruolo assegnato al Settore Tecnico Manutentivo Vigilanza e Protezione Civile);

servizi essenziali, monitoraggio e censimento danni (ruolo assegnato al Settore Tecnico Manutentivo Vigilanza e Protezione Civile);

Strutture Operative, Accessibilità e Mobilità, Presidi Territoriali (ruolo assegnato al Settore Tecnico Manutentivo Vigilanza e Protezione Civile);

amministrativa e comunicazione (ruolo assegnato al Settore Amministrativo);

finanziaria, sistema informativo e informatico (ruolo assegnato al Settore Finanziario).

Il Centro Operativo Comunale rimarrà attivo fino al ritorno alla normalità.