Maltempo in USA: un altro tornado ha provocato 23 morti e 4 dispersi

Il maltempo in USA continua a non dare tregua alla popolazione. E’ stato reso noto che la notte tra venerdì e sabato sera 23 persone sono morte a causa di un forte tornado che ha provocato grossi danni in alcune contee nella parte centrale del Mississippi, nel sud-est degli Stati Uniti.

L’Agenzia per la gestione delle emergenze del Mississippi ha riferito che il bilancio del potente tornado che ha colpito lo Stato è salito a 23 morti, decine di feriti e quattro dispersi. L’agenzia ha riferito in un post su Twitter che le squadre di ricerca e soccorso di numerose agenzie locali e statali sono state dispiegate per assistere le persone colpite. Il servizio meteorologico nazionale ha confermato che un tornado ha causato danni a circa 96 chilometri a nord-est di Jackson, Mississippi.

Il maltempo in Usa e la forza dei tornado

Le città rurali di Silver City e Rolling Fork hanno riportato danni dopo che il tornado si è diretto nella notte verso nord-est a 113 km/h senza indebolirsi, in direzione dell’Alabama, attraverso città come Winona e Amory. La forza del tornado ha raso al suolo quattro case ed edifici, sradicati numerosi alberi e abbattuti i pali della luce. Le autorità stanno tuttora cercando quattro persone che risultano disperse. Si pensa che più persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti.

I tornado hanno causato devastazioni in diverse città rurali, dove alberi e linee elettriche sono state abbattute e decine di migliaia di interruzioni di corrente sono state segnalate. Molti altri stati del sud sono anche pronti per potenti tempeste. Della grandine delle dimensioni di palline da golf e forti piogge è stata segnalata in diverse aree dello stato. I residenti di Rolling Fork, una piccola città nel Mississippi occidentale, hanno detto che un tornado ha fatto saltare le finestre dal retro delle loro case. I danni nella zona sono particolarmente gravi.

Le testimonianze

Un residente locale Brandy Showah ha riportato alla CNN: “Non ho mai visto nulla di simile… Questa era una grande cittadina, e ora è andato.” Cornel Knight ha dichiarato all’Associated Press che lui, sua moglie e la loro figlia di tre anni erano a casa di un parente a Rolling Fork e che era “stranamente tranquillo” poco prima del tornado. Ha detto che il cielo era buio, ma “si poteva vedere la direzione da ogni trasformatore che soffiava“.

Ha inoltre detto che il tornado ha colpito la casa di un altro parente, dove un muro è crollato e ha intrappolato diverse persone all’interno. Altre persone sono state intrappolate in mucchi di macerie, mentre alcune unità delle forze dell’ordine sono scomparse nella contea di Sharkey.

Un tornado eccezionale

Sam Emmerson della Scuola di Meteorologia presso l’Università di Oklahoma ha detto che il tornado di “estremamente alto calibro” ha sollevato detriti sopra 30,000ft (9144m). Un meteorologo locale, preoccupato per la forza di un tornado che stava per colpire la città di Amery, ha fermato momentaneamente la sua previsione televisiva per offrire una preghiera per i residenti della città.

Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha detto su Twitter che le squadre di ricerca e soccorso stavano fornendo supporto medico alle persone colpite. Revers ha dichiarato su Twitter: “Molti nel delta del MS (Mississippi) hanno bisogno della vostra preghiera e della protezione di Dio stasera. Guarda le previsioni del tempo e stai attento per tutta la notte, Mississippi!”

Detriti volanti

Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso di allerta mentre la tempesta si abbatteva, senza giri di parole: “Siete in una situazione di pericolo di vita“, ha avvertito, “i detriti volanti possono essere letali per chi non è al riparo. Le case mobili saranno distrutte. È probabile che si verifichino danni considerevoli a case, aziende e veicoli ed è possibile la distruzione completa“.

Lo Storm Prediction Center ha emesso un avviso di massima minaccia di tornado in parti dell’Arkansas, della Louisiana, del Mississippi e del Tennessee. Sono state previste tempeste con venti forti e grandine dal Texas orientale e dall’Oklahoma sudorientale in parti del Missouri sudorientale e dell’Illinois meridionale. Più di 49.000 utenti sono rimasti senza corrente in Arkansas, Mississippi e Tennessee a partire da venerdì sera, secondo poweroutage.us.