Violenta ondata di maltempo in Iraq: gravi danni da grandine, piogge e forti venti | FOTO e VIDEO

Una violenta ondata di maltempo ha investito l’Iraq, scatenando forti venti, tanta pioggia e intense grandinate. Le località colpite, tra cui risulta anche la capitale Baghdad, hanno riportato gravi danni, come pali e oggetti abbattuti dal vento e strade allagate dalle piogge. Le grandinate sono state così intense da lasciare notevoli accumuli al suolo, imbiancato quasi come fosse neve. In alcuni casi, la grandine ha raggiunto dimensioni tali da infrangere i vetri delle auto. La violenza del maltempo è evidente nelle immagini a corredo dell’articolo.

Maltempo in Iraq, strade allagate

Maltempo Iraq, pali abbattuti dal vento

Ondata di maltempo sull'Iraq

Il maltempo e il freddo continueranno in Iraq

Le mappe meteorologiche dell’Arab Weather Center indicano che le temperature continueranno ad essere inferiori alla media per questo periodo dell’anno domani, lunedì 27 marzo. Il clima sarà freddo nelle regioni settentrionali e occidentali del Paese. L’Iraq rimarrà sotto l’influenza di uno stato di instabilità atmosferica nonostante un calo dei suoi effetti rispetto ad oggi: continueranno temporali di varia intensità, con il pericolo di piogge torrenziali improvvise e grandine. I venti soffieranno con intensità moderata da ovest a sud-ovest.

