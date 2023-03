Maltempo Iraq: intensa tempesta di sabbia dalla Giordania, tornado al Nord | VIDEO

MeteoWeb

Condizioni di forte maltempo sferzano oggi l’Iraq. Una tempesta di sabbia, proveniente dalla Giordania, si è abbattuta sulle aree del Governatorato di Anbar, nell’Iraq occidentale. I meteorologi presso l’Arab Regional Weather Center monitorano, attraverso le ultime immagini satellitari, la tempesta di sabbia nelle regioni occidentali, che porta condizioni molto polverose, con scarsa visibilità orizzontale. Nelle zone interessate dalla tempesta di sabbia, l’atmosfera sembra quella di Marte: il cielo appare completamente arancione, come dimostra il video a corredo dell’articolo.

Con l’infiltrazione di aria fredda più verso le regioni centrali della capitale Baghdad, si prevede che la tempesta di sabbia raggiunga Salah al-Din e la capitale nelle ore serali e notturne. Si verificherà un’escalation delle quantità di polvere con una notevole diminuzione del raggio di visibilità orizzontale, con rischio di visibilità zero in alcuni momenti. Ai cittadini è raccomandato di prendere le precauzioni necessarie per proteggere gli occhi e le persone con problemi al sistema respiratorio. Ci sono possibilità di formazione di ondate di polvere nelle città dell’Eufrate centrale e meridionale durante le ore notturne e la mattina di domani, sabato 1 aprile.

Forte tempesta nel nord dell’Iraq

Non va meglio nel nord dell’Iraq, alle prese con un’altra forte tempesta. Dal Governatorato di Dohuk, arrivano immagini della formazione di nubi a imbuto, preludio dei tornado, oltre alle immagini di un cielo molto minaccioso.

Maltempo, si formano nubi a imbuto nel nord dell'Iraq