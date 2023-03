Maltempo nelle isole Eolie: proseguono i disagi nei collegamenti

MeteoWeb

Sono isolate da oltre 72 ore le isole eoliane di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. Nonostante un lieve miglioramento delle condizioni meteo, restano sospesi i collegamenti, che invece sono stati ripristinati per Lipari, Vulcano e Salina. Nel corso della giornata è previsto un ulteriore miglioramento che dovrebbe consentire un quasi ritorno alla normalità.

Per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: