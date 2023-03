Maltempo Lombardia: torna la neve in Valtellina

MeteoWeb

Dopo mesi di siccità o scarse precipitazioni, in Valtellina oggi è tornata la neve alle quote superiori ai 1800 metri, con pioggia sul fondovalle. Si registra un brusco calo delle temperature sull’intero territorio provinciale. In queste ore una perturbazione atlantica in transito e allontanamento dalla Lombardia determina residue precipitazioni e un rinforzo della ventilazione settentrionale dalla serata. Domani flusso più secco da Nord con tempo soleggiato, ancora temperature in calo e venti anche sostenuti dai quadranti settentrionali.

