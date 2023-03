Maltempo Marche: piogge intense e allagamenti, criticità nell’Ascolano

MeteoWeb

Nelle Marche è in vigore l’allerta meteo codice giallo per criticità idraulica e idrogeologica, diramata dalla Protezione Civile regionale con particolare attenzione alle zone colpite dall’alluvione lo scorso 15 settembre, cioè Senigalliese, e l’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino.

Segnalate piogge diffuse su tutto il territorio regionale. Criticità si registrano al momento solo nell’Ascolano, sulla costa a Grottammare e San Benedetto del Tronto, e lungo la vallata del Tronto. I vigili del fuoco sono intervenuti in vari centri (Spinetoli, Castel di Lama, Folignano tra gli altri) per liberare strade da alberi e rami caduti a causa del vento e delle forti piogge che hanno provocato anche allagamenti.

