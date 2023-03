Maltempo Marche, vento forte nel Maceratese: danni in varie località

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in atto sull’Italia con forti raffiche di vento non ha risparmiato neanche le Marche. In quota, le raffiche hanno superato i 100km/h, come a Pizzo Tre Vescovi dove si sono raggiunti i 112km/h. Nel Maceratese, le raffiche hanno toccato i 60-70km/h: raffica di 63km/h registrata a Macerata. Varie località della provincia hanno subito danni a causa del vento: tra le località più colpite ci sono San Severino Marche (raffica di 68km/h), Tolentino e Sarnano.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato una trentina di interventi, di cui circa venti per piante e alberi caduti sulle strade, che hanno provocato qualche problema alla circolazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: