Maltempo Molise, raffiche di oltre 70km/h: danni

Il forte vento che sferza l’Italia non ha risparmiato nemmeno il Molise. Nel pomeriggio, le raffiche hanno superato i 70km/h nella zona tra Santa Croce di Magliano e Rotello, in provincia di Campobasso, dove i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi per alberi caduti, rami che hanno invaso la sede stradale e pali elettrici piegati. Segnalate anche tegole pericolanti a Santa Croce di Magliano.

La Protezione Civile regionale ha diramato una allerta meteo gialla per vento su tutto il Molise valida fino a domani.

