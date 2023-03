Maltempo: piogge e burrasca, chiusi parchi a Lecce

MeteoWeb

Il Comune di Lecce ha disposto, per tutta la giornata di oggi, lunedì 27 marzo, la chiusura della villa comunale, del parco ex Galateo e del centro sportivo Campo Montefusco (Coni), a causa delle avverse condizioni meteo attese per la giornata odierna. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla, valida dalle 8 di oggi e per le successive 12 ore, per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale e venti da forti a burrasca da Ovest-Nord/Ovest.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: