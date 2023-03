Maltempo Puglia: a Bari chiusi parchi e cimiteri cittadini per il forte vento

MeteoWeb

A causa delle forti raffiche di vento, il Comune di Bari ha disposto la chiusura al pubblico dei cimiteri, dei giardini e dei parchi cittadini. “Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la pubblica sicurezza”, spiega una nota dell’Ente. La decisione è stata presa anche alla luce dell’avviso di allerta meteo di colore giallo diramato dalla Protezione Civile. Parchi e cimiteri “saranno riaperti al pubblico una volta migliorate le condizioni atmosferiche”.

