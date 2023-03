Maltempo in Sicilia: alberi pericolanti, interventi a Pedara e Caltagirone

MeteoWeb

A causa del maltempo sono stati diversi finora gli interventi dei Vigili del Fuoco eseguiti nel Catanese nelle ultime ore. In particolare i pompieri sono intervenuti a Pedara e a Caltagirone in via Santa Caterina per via di alberi pericolanti. Altri interventi hanno riguardato dissesti statici, in particolare in via Palermo a Catania.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: