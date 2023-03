Maltempo, temporali al Sud: intensa grandinata imbianca Melicucco | FOTO

MeteoWeb

La coda del ciclone Juliette continua a portare maltempo al Sud nella prima domenica di marzo. Le regioni meridionali sono colpite da piogge e temporali, mentre la neve cade oltre i 1.000 metri in Calabria e Sicilia. Proprio la Calabria è tra le regioni più colpite, insieme alla Puglia, dai fenomeni odierni. In particolare, le piogge più intense riguardano il settore tirrenico del sud della regione, dove spiccano i 26mm di pioggia caduti a Palmi e i 15mm di Rosarno, entrambe in provincia di Reggio Calabria. I temporali che hanno colpito il Reggino hanno provocato anche grandine. È il caso di Melicucco, dove un’intensa grandinata ha imbiancato il suolo (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Forti piogge anche nel Barese. Tra i dati pluviometrici più rilevanti della giornata finora, segnaliamo: 34mm a Rutigliano, 31mm a Valenzano, 24mm a Bari, 22mm a Casamassima, 20mm a Terlizzi, 18mm a Molfetta e Acquaviva delle Fonti.

Domani, Lunedì 6 Marzo, sarà un altro giorno di maltempo, stavolta non solo al Sud ma su tutte le Regioni tirreniche, dalla Liguria alla Sicilia.

