Maltempo Toscana, Libeccio fino a 75km/h: stop al traffico marittimo al porto di Livorno

Traffico marittimo sospeso oggi pomeriggio nel porto di Livorno a causa delle condizioni meteo marine proibitive. Come segnalano dall’avvisatore marittimo del porto, sono state registrate raffiche di libeccio ponente da 35-40 nodi (65-75km/h). A causa del forte vento è pericoloso lo sbarco dei piloti fuori dalle dighe del porto e quindi sono cinque le navi che al momento si trovano in rada, in attesa di entrare quando le condizioni lo permetteranno. Intorno alle 24 è previsto un primo calo dell’intensità del vento e intorno alle 4 dovrebbe calare ulteriormente fino a 15 nodi (meno di 30km/h).

I collegamenti dei traghetti con Sardegna e Corsica sono regolari, mentre l’unica corsa saltata è quella del Liburna per l’isola di Capraia. Nel pomeriggio, come fanno sapere dalla capitaneria di Piombino, sono stati interrotti anche i collegamenti dei traghetti per l’isola d’Elba a causa delle condizioni meteomarine del canale di Piombino.

Il vento ha provocato disagi sulla stessa isola d’Elba, dove sono state chiuse alcune strade provinciali a casa delle piante abbattute dal vento e finite sulla carreggiata. Lo segnala la Provincia di Livorno. Il forte vento sta creando notevoli problemi alla viabilità per il pericolo di caduta di arbusti e oggetti sulle carreggiate. Così la Provincia ha chiuso temporaneamente al traffico le strade provinciali della Civillina e del Monte Perone. Chiusura temporanea anche della provinciale 26 “Bivio Boni-Cavo” vicino a Rio. Sul posto sono intervenuti gli operai provinciali per la rimozione del materiale arboreo caduto sull’asfalto.

