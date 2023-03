Maltempo Toscana: nevica sui rilievi appenninici fiorentini

MeteoWeb

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala nevicate in atto sui rilievi appenninici. Il personale del servizio Viabilità della città metropolitana sta lavorando con mezzi spalaneve e spargisale. Al momento la sala operativa di protezione civile metropolitana non registra criticità, ricordando l’obbligo delle dotazioni invernali e raccomanda massima attenzione alla guida.

