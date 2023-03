Maltempo Umbria: marzo inizia con freddo, pioggia e neve

MeteoWeb

Marzo inizia all’insegna di freddo, pioggia e neve in Umbria. Le condizioni meteo avverse riguardano in particolare i settori appenninici della regione, interessati da nevicate attorno ai 700-1.000 metri di quota. Sul resto della regione si registra pioggia, con temperature che si attestano tra +2°C e +9°C.

Per i prossimi 2 giorni il Centro funzionale della Protezione civile regionale prevede un sensibile miglioramento, con temperature massime in aumento-

