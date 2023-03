Maltempo Veneto: grandinate e pioggia gelata tra Veneziano, Padovano e Trevigiano

MeteoWeb

Grandinate “a macchia di leopardo” hanno colpito nelle scorse ore il Veneto, e con modalità diverse: chicchi grossi nel Veneziano, ridotti e fitti nel Padovano, intermittenti e localizzati nel Trevigiano. “Dopo un mese di febbraio privo di piogge che ha acuito lo stato di crisi idrica derivato dall’anno 2022 particolarmente siccitoso – ha spiegato Coldiretti Veneto – oggi si sono manifestati alcuni rovesci intensi accompagnati da pioggia ghiacciata. Un fenomeno, questo, per il mese di marzo imprevedibile che, per il momento, visto che gran parte dei fruttiferi non sono un piena fioritura, non ha determinato danni di rilievo alle coltivazioni. Da monitorare le eventuali gelate tardive che nei prossimi giorni, con l’avanzare della maturità vegetativa, possono determinare perdite rilevanti, in assenza di meccanismi di difesa attiva come l’irrigazione antibrina. Nel 2021 il drastico calo delle temperature ai primi di aprile arrecò danni per quasi 100 milioni di euro alle piante da frutto“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: