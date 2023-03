Realizzata la prima mappa dettagliata della distribuzione dell’acqua sulla Luna

MeteoWeb

Un nuovo studio che ha utilizzato lo Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) della NASA e del DLR, ora “in pensione”, ha messo insieme la prima mappa dettagliata della distribuzione dell’acqua sulla Luna. Con caratteristiche lunari chiare e identificabili, lo studio fornisce suggerimenti su come l’acqua potrebbe muoversi sulla superficie del nostro satellite, in particolare vicino al suo Polo Sud, un’area importante per l’esplorazione spaziale. I risultati sono stati presentati alla Lunar and Planetary Society Conference del 2023 a Houston, in Texas.

La nuova mappa copre circa un quarto del lato della superficie lunare rivolto verso la Terra, al di sotto dei 60 gradi di latitudine e si estende fino al Polo Sud della Luna. Data l’ampia regione coperta, i ricercatori hanno potuto facilmente identificare in che modo l’acqua si relaziona alle caratteristiche superficiali della Luna, evitando la luce solare e favorendo le zone fredde.

“Osservando i dati sull’acqua, possiamo effettivamente vedere i bordi dei crateri, vediamo le singole montagne e possiamo persino vedere le differenze tra i lati diurni e notturni delle montagne, grazie alla maggiore concentrazione di acqua in questi luoghi,” ha affermato Bill Reach, autore principale dell’articolo e direttore della Universities Space Research Association e direttore del SOFIA Science Center presso l’Ames Research Center della NASA nella Silicon Valley in California.

Questa scoperta, insieme a due precedenti risultati SOFIA sulla quantità e la distribuzione dell’acqua sulla superficie illuminata dal sole della Luna, mette in evidenza una firma luminosa unica dell’acqua. Altre missioni che osservano vaste aree della superficie lunare hanno studiato diverse lunghezze d’onda della luce, che non possono distinguere l’acqua da molecole simili, come l’idrossile. L’acqua della Luna è presente nel suolo e potrebbe essere trovata come cristalli di ghiaccio o come molecole d’acqua legate chimicamente ad altri materiali.

Invece di stabilire la quantità assoluta di acqua nella regione, i ricercatori hanno confrontato i dati ottenuti attorno al Polo Sud della Luna con una regione di riferimento relativamente arida vicino all’equatore della Luna per vedere come cambia la sua abbondanza. L’acqua è stata trovata in concentrazioni maggiori sui lati in ombra di crateri e montagne, in modo simile al modo in cui gli sciatori sulla Terra sanno che i pendii che ricevono meno sole diretto trattengono la neve più a lungo. Ciò suggerisce che la geografia locale della Luna gioca un ruolo importante nella quantità di acqua presente.