Mattarella in Kenya, domani visita al “Luigi Broglio Malindi Space Center”

MeteoWeb

Nell’ambito della visita di Stato in Kenya, domani il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà il “Luigi Broglio Malindi Space Center“. Ad accoglierlo il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, il ministro della Difesa kenyano, Aden Bare Duale, il presidente dell’Agenzia Spaziale del Kenya, il generale James Aruasa.

La base è un asset strategico per Italia e il Kenya nelle tecnologie spaziali e la cooperazione internazionale. E’ gestita dal 2004 dall’Agenzia Spaziale Italiana. Presso il centro lavorano circa 200 persone, 192 delle quali sono personale locale. La presenza italiana è regolata da un accordo intergovernativo tra Italia e Kenya e 5 protocolli tematici.

Le attività spaziali del Centro mantengono un indubbio valore strategico per l’Italia, per il Kenya e per l’intero continente africano, come i progetti di ricerca e le attività di formazione; tra questi la Scuola Internazionale di formazione in discipline spaziali, che mira a rendere il Centro Luigi Broglio un hub di formazione per tutta l’Africa.

“La collaborazione scientifica e tecnologica è di grande eccellenza. Il Centro spaziale di Malindi è un esempio di grande successo che intendiamo continuare congiuntamente, con la comune responsabilità e comune direzione, a sviluppare e a far crescere,” ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa congiunta dopo i colloqui con il Presidente del Kenya, William Ruto. “Questa collaborazione scientifica e tecnologica è una pista di collaborazione per il futuro che intendiamo intensificare“.