Mattarella in Kenya: “oggi una splendida giornata di pioggia”

“Buongiorno a tutti in questa splendida giornata di pioggia“: ha esordito così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento all’Università di Nairobi, tornando a sottolineare, come nei giorni scorsi, l’auspicio che un cambiamento delle condizioni atmosferiche consenta il superamento dei gravi problemi legati alla siccità.

“Il cambiamento climatico provoca conseguenze nefaste,” ha sottolineato il Cap dello Stato. “Si registra ormai da tempo una drammatica diminuzione della biodiversità, in gran parte legata all’abbattimento delle foreste pluviali equatoriali, con la scomparsa di decine di migliaia di specie viventi ogni anno, una irreparabile perdita di varietà genetica, ecosistemi e habitat“. Questo ha “importanti conseguenze sulla dislocazione della specie umana su un pianeta che vede diminuire progressivamente le aree di insediamento. Si tratti dell’innalzamento delle acque nei mari – che pone a gravissimo rischio la sopravvivenza di numerose isole e delle popolazioni che le abitano – si tratti dell’allargamento progressivo dei fenomeni di desertificazione, si tratti di abbandono di aree marginali“.

“Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico. Eppure non da oggi siamo consapevoli di come le attività umane abbiano un impatto sull’ambiente e sul clima: basti pensare alla deforestazione che ha caratterizzato lo sviluppo di tante aree in Europa,” ha proseguito Mattarella.

“Le conseguenze dell’innalzamento delle temperature medie sono gravi, ben documentate e si avvertono ovunque. Il drammatico aumento delle ondate di calore, le inondazioni, la siccità, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento del livello dei mari sono alcuni dei sintomi più evidenti“. “La risposta è nella espressione sostenibilità. Ambientale, sociale, economica. In altri termini saper considerare come unitari i destini delle popolazioni del pianeta,” ha evidenziato il Capo dello Stato.