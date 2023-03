Mattarella: “libertà non deve avere limite in quella degli altri”, ma durante il Covid diceva l’opposto…

MeteoWeb

“La libertà, in realtà, non trova un limite in quella degli altri, ma si realizza insieme a quella degli altri. Non è piena se coloro che sono nella nostra comunità non ne godono ugualmente“. Lo ha detto oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in corso al Quirinale.

Proprio Mattarella, però, durante la pandemia di Covid-19 e precisamente il 5 settembre 2021, dichiarava: “Non si invochi la libertà per sottrarsi dalla vaccinazione“. Il Capo dello Stato, insomma, dopo un anno e mezzo ribalta il proprio punto di vista sulla concezione delle libertà. Nel suo intervento completo, oggi, ha detto: “Nel diritto romano vi è stato un grande passo avanti di civiltà, quando si è detto che la libertà di ciascuno trova il limite in quella degli altri. In realtà si è superato questo principio, l’umanità va avanti nella sua civiltà. Malgrado guerre di aggressione, malgrado oppressioni, malgrado negazione di diritti allo studio in alcuni Paesi nei confronti delle donne, l’umanità avanza. La libertà, in realtà, non trova un limite in quella degli altri, ma si realizza insieme a quella degli altri. Non è piena se coloro che sono nella nostra comunità non ne godono ugualmente“. Insomma, sembra di ascoltare gli appelli a libertà e diritti individuali che i non vaccinati chiedevano durante la pandemia mentre lo Stato li calpestava.