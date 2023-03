MeteoWeb

E’ morta questa mattina la turista italiana ricoverata da 6 giorni all’ospedale Aga Khan di Mombasa, in Kenya, in seguito all’incendio del resort di Watamu Barracuda Inn, dove si trovava in vacanza.

La 39enne, originaria della provincia di Bergamo, era stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni già gravi: ha in seguito sviluppato complicazioni e si è aggravata giorno dopo giorno.