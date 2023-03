Messico, il variegato paesaggio che circonda Monterrey visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Questa immagine Copernicus Sentinel-2 mostra il variegato paesaggio che circonda Monterrey, la capitale dello stato nord-orientale di Nuevo León, in Messico. La foto, acquisita il 5 marzo 2023, mostra una regione in cui si combinano catene montuose, pianure agricole, zone aride, così come centri urbani densamente popolati.

L’area metropolitana di Monterrey, visibile nelle tonalità di grigio al centro dell’immagine, è la seconda area metropolitana più grande del Messico, con circa cinque milioni di abitanti. È attraversata dal fiume Santa Catarina, che solitamente è alimentato da acque che scorrono sotterranee, sebbene il fiume fosse prevalentemente asciutto quando l’immagine è stata acquisita.

Monterrey si trova a 540 metri sul livello del mare ed è adagiata ai piedi della Sierra Madre Orientale, la catena montuosa piegata visibile in basso a sinistra nell’immagine.

Il Parco Nazionale delle Cime di Monterrey (Cumbres de Monterrey) si trova nella parte settentrionale della Sierra Madre Orientale e comprende il famoso Cerro de la Silla (o Montagna della Sella), che domina la linea dell’orizzonte di Monterrey. Il parco è una Riserva della Biosfera dell’UNESCO e fornisce circa il 50% dell’acqua consumata a Monterrey e nella sua area metropolitana.

L’area grigia visibile a ovest del parco è la città di Saltillo, capitale dello stato messicano di Coahuila. Saltillo è una delle zone più industrializzate del Paese e, grazie al suo clima secco e fresco, è diventata una popolare meta turistica.

La regione a sud del parco appare prevalentemente arida, con solo pochi campi con irrigazione a perno centrale visibili nelle aree marroni nella parte inferiore dell’immagine. Numerose zone agricole spiccano invece nella parte destra dell’immagine, con molti campi dalla forma quadrata che si infittiscono lungo il corso di piccoli fiumi e canali.