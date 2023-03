Messina, l’incontro che non ti aspetti in autostrada

MeteoWeb

In autostrada l’incontro che non ti aspetti: è successo a Messina, stamani, dove nel tratto autostradale di Zafferia, nella zona sud della città peloritana, è comparsa una Gru coronata che ha attratto l’attenzione degli automobilisti. In molti hanno rallentato fino a fermarsi per fotografarla e proteggerla dal rischio che altri potessero investirla.

La Gru coronata è una specie africana che non vive in natura in Italia. E’ quindi probabile che l’esemplare protagonista del tragitto autostradale fosse fuggito da un allevamento, forse proprio per raggiungere il proprio habitat: camminando “contromano” nella carreggiata in direzione Nord, l’esemplare infatti si muoveva verso Sud. Proprio in direzione Africa.