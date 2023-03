Meteo e Clima: nuovo aggiornamento di ERA5, dati disponibili dal 1940 a oggi

MeteoWeb

Il Copernicus Climate Change Service (C3S, implementato dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts per conto della Commissione europea) sta ora mettendo a disposizione altri 19 anni di dati di ERA5, la rianalisi di 5ª generazione del meteo e del clima globale dell’ECMWF. Ciò estende il record di dati ERA5 a oltre 83 anni, dal 1940 ad oggi.

ERA5 e il monitoraggio di meteo e clima

C3S monitora attivamente l’evoluzione del meteo e del clima. Tuttavia, per comprendere il clima attuale e misurare il cambiamento nel tempo, è necessario prima comprendere il passato. È qui che entra in gioco ERA5. La rianalisi ERA5 offre istantanee orarie dell’atmosfera globale, della superficie terrestre e delle onde oceaniche, fornendo dati su molte variabili climatiche essenziali. ERA5 viene aggiornato quotidianamente con una latenza di circa 5 giorni.

In quanto tale, ERA5 è la spina dorsale di molti prodotti e servizi C3S, inclusi i bollettini mensili sul clima. “Con oltre 100mila utenti registrati, ERA5 è un set di dati molto popolare nel C3S Climate Data Store (CDS) con un’ampia gamma di profili utente,” ha affermato Hans Hersbach, leader del team di rianalisi di C3S.

Modelli all’avanguardia

ERA5 combina osservazioni meteo storiche con modelli computerizzati all’avanguardia del sistema terrestre per costruire un quadro globale completo del clima negli ultimi decenni. Comprendendo la temperatura, la pressione superficiale, il vento, l’altezza delle onde dell’oceano e molto altro, il set di dati crea mappe senza lacune, colmando i vuoti, dove mancano le osservazioni, ad esempio nei momenti in cui le nuvole impediscono ai satelliti di osservare la superficie terrestre o in luoghi come l’Artico, di difficile accesso con strumenti a terra.

“Questo nuovo aggiornamento di ERA5 estende il record di dati più indietro nel tempo, arricchendo la sua raccolta di eventi meteorologici estremi e fornendo informazioni importanti per il settore riassicurativo,” ha dichiarato Carlo Buontempo, direttore di C3S. “Un esempio di ciò è la rappresentazione ERA5 di una tempesta da record sulla penisola iberica 82 anni fa – nel febbraio 1941“.

Un’estensione preliminare di ERA5 era già stata resa disponibile dal 1950 al 1958: l’accesso a questo prodotto preliminare verrà interrotto a tempo debito, poiché viene sostituito dalla nuova estensione ERA5.